Polícia Militar impede roubo após troca de tiros em Santo André

No fim da tarde de quarta-feira (29), a Polícia Militar impediu um assalto na rua das Hortências, em Santo André. Uma equipe de policiais patrulhava a área quando avistou dois suspeitos em uma motocicleta ameaçando um homem com uma arma. Ao perceber a presença da polícia, o garupa apontou um revólver na direção dos policiais, que reagiram. Durante o confronto, os suspeitos fugiram sem conseguir levar nenhum pertence da vítima.

Uma pessoa que passava pelo local foi atingida de raspão na perna. Ela foi rapidamente socorrida e encaminhada ao Centro Hospitalar de Santo André, onde recebeu atendimento e foi liberada. A perícia foi acionada e encontrou no local um revólver calibre 38 com a numeração raspada, apreendido. Um dos suspeitos foi identificado pela vítima e está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Santo André.

O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de roubo. Além disso, um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do ocorrido. As investigações continuam para localizar e prender os suspeitos envolvidos no crime.