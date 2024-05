Pedidos pelo RS marcam celebração do Corpus Christi em Santo André

A celebração do Corpus Christi pelos cristãos católicos, conhecida pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos, teve um sentimento especial nesta quinta-feira (30) na Paróquia Matriz de Santo André, na Vila Assunção. A festividade foi marcada por um pedido coletivo de orações e de ajuda para o Rio Grande do Sul, que sofre uma tragédia humanitária devido às fortes chuvas que provocaram enchentes e deixaram mortos e desabrigados em todo o Estado. Além da presença de centenas de fiéis, o evento contou com o comparecimento de políticos andreenses, como o pré-candidato a prefeito Gilvan Junior (PSDB).

A missa foi seguida de uma procissão que reuniu centenas de fiéis pela cidade, passando pelas Ruas Coronel Agenor de Camargo, Avenida João Ramalho, Rua Joaquim Távora, Rua Padre Capra e Rua Estrela. A procissão parou na frente do CHM (Centro Hospitalar Municipal) Dr. Newton da Costa Brandão para uma oração especial aos enfermos do local. O pároco da Matriz de Santo André, Tiago Síbula, explicou a essência da celebração.

"Este dia celebra o Corpo e Sangue do Senhor. Nós celebramos a presença real de Jesus na eucaristia, mas para o católico, não existe simplesmente comungar ou adorar o Senhor sem olhar para nossos irmãos e irmãs. (Olhamos por) aqueles que estão bem, em suas casas, mas também pelos que passam necessidades, os abandonados, os que estão em zonas de conflito, os que estão sofrendo, como no Rio Grande do Sul", disse o pároco, que destacou em diversos momentos da missa a situação difícil do Sul do País.

Síbula também compartilhou a origem histórica da celebração, explicando que a data remonta ao século XIII, na região que hoje é a Itália, onde Jesus apareceu para uma religiosa e pediu que ela propagasse o amor e a adoração a Ele na eucaristia. Inicialmente, ela não acreditava, mas Jesus insistiu, fazendo com que a mulher fosse até o bispo local. O religioso aceitou e começou a adorar Jesus nas ruas, se tornou papa, e expandiu a festa para o mundo inteiro. Neste feriado, igrejas do mundo inteiro celebram a mesma festa do Corpo e Sangue do Senhor.

POLÍTICA

O evento contou ainda com a presença de políticos da cidade, incluindo o secretário de Ações Governamentais e pré-candidato a prefeito, Gilvan Junior, e os vereadores Marcos Pinchiari e Pedrinho Botaro (PSDB). Eles destacaram a importância da união entre fé e ações comunitárias. Gilvan Junior, em sua fala, ressaltou a importância do evento e as ações desenvolvidas para apoio ao Rio Grande do Sul, citado diversas vezes na celebração.

"Este é um dia importante para celebrarmos a eucaristia, renovar nossos votos de amor, fé e esperança em um mundo cada vez melhor, mais igualitário e justo. Sobre o Rio Grande do Sul, além da fé, toda ajuda é bem-vinda. As comunidades estão se mobilizando, assim como o município, para ajudar nossos irmãos que estão passando por um momento tão difícil", disse Gilvan.