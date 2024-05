Em meio a suposta gravidez com prima de MC Binn, Lucas Buda diz: - Disposto a assumir

Como você vem acompanhando, a prima de MC Binn teve um affair com Lucas Buda e, supostamente, estaria esperando um bebê do ex-BBB. Em novo vídeo publicado nas redes sociais, o ex-brother afirma estar em contato com Nina Capelly para falar da gravidez, da qual ela tem setenta por cento de certeza de que ele seja o pai.

O professor de capoeira utilizou o perfil no Instagram, nesta quinta-feira, dia 30, para compartilhar que está disposto a assumir o bebê de caso seja seu. Através dos Stories, contou:

- Ontem o dia foi um pouquinho agitado. Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade. Sempre falei do meu desejo de ser pai, e no programa eu falava isso. Óbvio que não precisava ser desse jeito, afirmou ao começar.

- Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por conta do meu histórico porque não conheci meu pai biológico, mas estou disposto a assumir minhas responsabilidades, cumprir meu papel e não fugir das consequências das minhas atitudes, declarou.

Ao finalizar, Buda também disse que planeja um encontro pessoalmente com a funkeira.

- Já entrei em contato com a Nina para dar apoio e suporte, e estou em contato com a Nina para ir para São Paulo para a gente conversar pessoalmente, adiantou ele.