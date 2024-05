Após rumores de crise no casamento, Marcos Mion se pronuncia: Seguiremos sempre juntos

Marcos Mion compartilhou um clique romântico feito em Londres, na Inglaterra, com a esposa, Suzana Gullo, surpreendendo os fãs após rumores de uma suposta crise no casamento. Na legenda da publicação, o apresentador se declarou para a amada, se pronunciando sobre os rumores.

Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá para acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos, declarou.

Após algumas horas do post no ar, o apresentador resolveu mudar a legenda para três corações vermelhos, ainda escrevendo:

Mudei a legenda para o que interessa! Vibrar sempre na energia do amor verdadeiro!

A publicação foi feita após o nome do casal ficar em alta nas redes sociais, após os internautas levantarem rumores de uma possível traição do apresentador com Débora Nascimento.

Para quem não acompanhou, a atriz estava em Curaçao, ilha do Caribe, no mesmo período que Mion e Suzana - assim surgiram os rumores. Entretanto, as suposições pareceram não afetar o casal, já que o apresentador se declarou para a mulher, escrevendo:

Muita gente não tem coragem de assumir, mas eu assumo sem problema algum: sou dependente da minha esposa. Fato é que sem ela eu não sou nada. E não estou falando poeticamente, é literal. Por exemplo, nunca teria construído minha carreira, que, aliás, é nossa carreira porque ela está do meu lado segurando muitas pontas para eu conseguir realizar o que todo mundo vê e acompanha, disse ao começar.

Coitado do homem bem-sucedido que o ego e o poder cegam a ponto dele achar que a mulher que está ao seu lado, dividindo a vida, não é responsável por tudo que ele conseguiu conquistar profissionalmente, finalizou.