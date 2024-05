Palácio Real quebra protocolo e fala sobre Kate Middleton

Quebrou o silêncio? Desde que foi diagnosticada com câncer, em março de 2024, a família real avisou que não iria comentar detalhes sobre a vida de Kate Middleton, muito menos sobre os estágios da doença. Contudo, agora, o Palácio Real teve que quebrar o protocolo por um motivo.

Isso porque alguns rumores começaram a surgir de que a princesa iria marcar presença no Trooping The Color, desfile tradicional que acontece em junho no Reino Unido. Até então, Kate tinha sido afastada dos deveres reais por tempo indeterminado até concluísse o tratamento. Será que as coisas mudaram?

Não! De acordo com o Daily Mail, o Palácio Real se pronunciou, apesar de terem dito que não mencionariam nada sobre Middleton, dizendo que ela não vai estar em nenhum evento e segue sem previsão de voltar.