Nunes sobe em trio da Marcha para Jesus em SP e declara: "eu amo Jesus Cristo"

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), subiu em trio elétrico da Marcha para Jesus, evento evangélico promovido na capital paulista nesta quinta-feira, 30. Em discurso breve no início da tarde, o político fez uma declaração de fé: "Eu amo Jesus Cristo". Nunes foi apresentado pelo apóstolo Estevam Hernandes, organizador do evento. O líder evangélico agradeceu ao prefeito e sua esposa a presença na Marcha. "Um querido irmão e família do coração", disse. "É uma alegria tê-los aqui conosco reconhecendo a importância de Jesus Cristo não só para São Paulo e o Brasil", disse Hernandes.

Na sequência, Nunes afirmou estar muito feliz de participar e pediu orações pela população gaúcha. "Nesse momento de fé, vamos colocar nossos irmãos do Rio Grande do Sul em nossas orações para que recebam uma energia muito positiva", disse o prefeito de São Paulo.

A agenda da 32ª edição da Marcha, que ocorre na região central de São Paulo, também prevê a participação do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em meio à disputa eleitoral pela prefeitura, outros pré-candidatos, como Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB). não devem comparecer. O presidente Lula (PT) será representado pelo ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral União (AGU).

Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas para a caminhada religiosa que vai percorrer a zona norte da cidade saindo do Metrô Luz e seguindo em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, segundo a organização do evento. Mais de 15 mil caravanas se inscreveram e oito trios elétricos confirmaram participação.