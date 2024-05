Davi decide destino de prêmio de R$ 2,92 milhões do BBB 24

Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, decidiu o que fará com o prêmio de R$ 2,92 milhões que recebeu após sua passagem pelo programa. Ele venceu o reality em abril, com 60,52% dos votos. Nesta quinta-feira, 30, o ex-BBB também falou sobre seu grande sonho de cursar Medicina e disse que o plano de entrar na faculdade, provavelmente, ficará para o próximo ano.

"Com fé em Deus, logo estaremos duplicando e triplicando esse prêmio", comentou ele em entrevista ao O Globo. Ao jornal, Davi afirmou que pretende usar o valor que recebeu no programa para investir em imóveis.

"É uma área que não para de crescer no Brasil e no mundo. É um dos investimentos que pretendo fazer", comentou ele, que disse ser auxiliado por uma assessoria financeira. O ex-brother revelou que, atualmente, ele e a família vivem em um "apartamentozinho que foi cedido para nós de forma anônima durante um tempo até nos estabilizarmos".

Sobre as mansões em que foi visto, o campeão do BBB 24 disse que todas são alugadas. "Alugamos para veranear, passar só o final de semana, descansar mesmo", afirmou.

O ex-brother contou que, neste ano, pretende investir em publicidades, motivo que o fez adiar a faculdade de Medicina para o ano que vem. "Vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Estava sendo muita correria, eu não estava tendo tempo. Mas estou conversando e fechando com muitas marcas", disse.

Recentemente, Davi esteve envolvido em polêmicas após sua participação no programa, especialmente durante uma viagem que fez ao Rio Grande do Sul para ajudar vítimas da maior catástrofe climática do estado. "Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", afirmou ele, em trecho que repercutiu, também ao O Globo.

Na última segunda, 27, o campeão do reality prestou contas das doações que fez às vítimas. A postagem, porém, foi apagada logo em seguida. Segundo ele, uma empresa doou passagens de avião para que fosse até o local. "É muito triste saber que mesmo eu, Davi Brito Santos de Oliveira, querendo ajudar as pessoas que estão passando por um momento tão difícil, existam sempre pessoas criticando, mesmo eu indo ajudar de coração", escreveu na postagem excluída.