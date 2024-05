Show da Família Lima no Praça da Moça arrecada uma tonelada de alimento para o RS

Durante a celebração dos 15 anos no Centro de Diadema, o Shopping Praça da Moça uniu comemoração à solidariedade e conseguiu destinar, em uma única noite (29), uma tonelada de alimentos para às vítimas ainda assoladas na inundação do Rio Grande do Sul.

Ao todo, 2 mil pessoas prestigiaram o show da banda Família Lima e, ao menos, metade obteve ingresso solidário validado pela troca de doações. A ação contou com a parceria do Fundo de Solidariedade municipal.

O grupo, que atuou como banda oficial de programas da TV Globo, agitou a véspera de feriado na cidade com sonoridade única, que mescla música erudita ao pop, rock e eletrônico.