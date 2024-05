Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, comemora três anos de idade vestida de Hulk

Vai ter muito bolo e guaraná na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe! Isso porque a primogênita do casal, Maria Alice, está completando três anos de idade nesta quinta-feira, dia 30. A pequena já começou o dia recebendo declarações muito carinhosas do papai e da mamãe, além de uma baita comemoração com o tema Hulk, super-herói da Marvel Studios.

Virginia publicou no Instagram um álbum de fotos em que Maria Alice vestida de Hulk ao lado da família. Até mesma a caçula, Maria Flor, estava usando o lookinho temático.

Hoje nossa primogênita completa três anos de idade! Três anos que eu conheci o MAIOR amor da minha vida! Lembro como se fosse ontem, quando descobri que estava grávida? Dois meses de relacionamento com o Zé, meu pai doente, eu passando por uma barra no lado profissional, foi uma loucura! Mas quando eu descobri que viria a MARIA ALICE, tudo mudou, ela desde sempre me trouxe PAZ, por mais que ela seja que nem eu, ligada no 220 perto dela eu me sinto em paz, me sinto feliz, me sinto REALIZADA! Maria Alice, você é especial, você tem uma personalidade forte e ao mesmo tempo é doce, ama ir à missa, falar com Deus, compreende as coisas, é esperta, feliz e carinhosa! Eu amo ser sua mãe e peço a Deus muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso! Que você nunca perca seu jeitinho MARIA ALICE de ser, sua família te ama demais! Mais que tudo! Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe, sou muito grata a Deus pela dádiva de ser mãe, escreveu Virginia.

Zé, por sua vez, completou:

Lembro do dia que recebi a noticia que iria ser pai. Lembro da sensação do meu coração acelerando e quase pulando para fora do peito. Você chegou linda, como uma luz iluminando toda nossa família com seu carinho e amor. E junto com sua irmã e sua mãe, trazem meus melhores sorrisos. Peço a Deus todos os dias sua proteção e saúde. Minha Maria Alice, que os anjos te cubram de felicidade e sabedoria. Papai te ama muito, estou aqui por você e para você sempre. Feliz aniversário.