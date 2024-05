Discussões sobre dinheiro amplificam crise no casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez

Eita! Discussões sobre dinheiro seriam mais um motivo para a amplificação na crise no casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez. Fontes ligadas ao casal teriam relatado à revista norte-americana US Weekly que os dois estão em conflitos constantes em relação a como gastam suas fortunas.

Como você vem acompanhando, cada vez mais rumores acerca do casamento do ator e da cantora têm circulado na mídia. Entre as diversas especulações, agora, o veículo ainda afirma que, além do dinheiro, os dois estariam se desentendendo sobre a forma como criam seus filhos.

A fase da Lua de Mel [do relacionamento] acabou, diz o contato do US Weekly.

Dono de uma fortuna estimada em cerca de 832 milhões de reais, Affleck é pai de Violet, de 18 anos de idade, Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12. Para quem não sabe, os três nasceram durante o casamento dele com a atriz Jennifer Garner, entre 2005 e 2018.

Em contrapartida, JLo tem uma fortuna de, aproximadamente, dois bilhões de reais. A famosa é mãe dos gêmeos Max e Emme, de 16 anos de idade, frutos de seu casamento com o cantor Marc Anthony, entre 2004 e 2014.

Uma das fontes da revista norte-americana afirma que a decisão do casal em alugar uma casa para que o ator hollywoodiano more sozinho enquanto a cantora segue vivendo na mansão comprada por eles decorre da necessidade dos dois de terem algum espaço para determinar se o relacionamento é correto para eles.

Vale notar ainda que, em meio a tudo isso, Jennifer Lopez também está focada em seus preparativos para dar início à turnê This is Me? Live, centrada em seu nono disco de estúdio. A série de espetáculos está marcada para começar nos Estados Unidos em junho de 2024.

Ela está muito focada no trabalho e empenhada ao máximo, relatou o contato.

Já sobre Ben Affleck, a mesma pessoa disse:

Ele não concorda com o estilo de vida da Jennifer e se sente desgastado pelo casamento.

Aparentemente, os dois se encontram em páginas distintas na maior parte do tempo. A outra fonte do US Weekly também relatou sobre a crise, colocando outro ponto de vista ao afirmar:

Eles têm carreiras que exigem muito de ambos, estão constantemente em cidades distintas. Essa ausência evidenciou o distanciamento físico e emocional. Com o passar do tempo, passaram a achar cada vez mais difícil ter uma comunicação efetiva e desentendimentos bobos acabaram gerando discussões significativas. Eles têm diferenças fundamentais em relação a como lidar com esses conflitos.

Apesar de tudo, segundo as pessoas entrevistadas pelo veículo, tanto a cantora quanto o ator estão empenhados em fazer o casamento funcionar, com ambos dispostos a investir mais de seus tempos pessoais no relacionamento. A ida do ator para uma nova casa também o teria feito compreender como ele sente falta da Jen em meio à sua solidão.

Sobre o relacionamento de Affleck e Lopez, para quem não sabe, eles começaram a se envolver no início dos anos 2000, onde chegaram a ficar noivos, mas acabaram rompendo. Retomando em 2021, trocaram alianças em julho de 2022.