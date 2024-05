Anel de renovação de votos dado de Justin Bieber para Hailey Bieber custa mais de sete milhões de reais

Quem pode, pode! Justin Bieber decidiu presentear a esposa grávida, Hailey Baldwin Bieber, com um enorme anel de diamante. A nova joia vem após o anúncio de gravidez da famosa e como símbolo da recente renovação de votos do casal. A modelo exibiu o anel em um recente carrossel de fotos publicado no Instagram.

Agora, com novas informações concedidas pelo site norte-americano Page Six e pelo jornal britânico Daily Mail, notamos que Hailey fez um upgrade de seu anel Solow & Co. original por um do mesmo formato, com um diamante ainda maior.

A nova pedra foi colocada em uma simples aliança de ouro e usada ao lado de sua outra aliança de diamante em forma de V da Tiffany & Co., do seu casamento em 2019 com o cantor. Enquanto isso, seu anel de noivado de seis quilates, estimado em cerca de três milhões de reais tem um novo lar em seu dedo mindinho direito.

A gravidez de Hailey fará com que seus dedos inchem, o que significa que seu anel de noivado original ficará apertado em seu dedo. Como medida temporária, ela mudou para o dedo mínimo da mão oposta, onde caberá melhor nos últimos meses de gravidez, diz uma joalheira ao Page Six ao opinar sobre a troca.

O novo anel é quase idêntico ao seu anel de noivado original em termos da configuração de quatro pinos, um estilo do qual Hailey é fã, embora o diamante alongado de corte oval seja consideravelmente maior, com cerca de 18 quilates, afirma, estimando que a nova pedra valha mais de cinco milhões de reais.

Em outra aposta, o Daily Mail afirma que o novo anel custa, aproximadamente, mais de sete milhões de reais.

Supondo que Justin optou pelas melhores notas de cor e clareza, o que não é exagero, considerando seu anel de noivado anterior, magnífico por si só e agora usado em seu dedo mindinho, agora parece mais amarelo em comparação, e com o tamanho parecendo ser cerca de 10 quilates você ganharia pelo menos um milhão e quatrocentos mil dólares [aproximadamente sete milhões e duzentos mil reais na cotação atual], diz a fonte do veículo britânico.

Como dito, Hailey Bieber exibiu a nova adição em fotos publicados do Instagram, enquanto exibia sua adorável manicure - qual os fãs também dissecaram em busca de pistas relacionadas ao gênero de Bebê Bieber.

Pequenas flores de cerejeira nas minhas unhas, pequenas flores de cerejeira na minha barriga, disse a celebridade na legenda.

Vale notar que vários fãs estão convencidos de que a empresária estaria confirmando, com está legenda, que ela e Justin estariam esperando uma menina, embora o casal não tenha comentado oficialmente a especulação.