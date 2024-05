Ator de How I Met Your Mother é preso após ser acusado de esfaquear ex-namorada 20 vezes

É eita atrás de vixe! Nick Pasqual, de How I Met Your Mother, foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos, após ter sido acusado de esfaquear a ex-namorada, Allie Shehorn, mais de 20 vezes.

Segundo a promotoria do Condado de Los Angeles, a maquiadora já tinha uma ordem de restrição contra o ator antes dias da violência. Nick teria invadido sua casa durante a madrugada do dia 23 de maio, agredido Allie e fugido. Uma amiga a encontrou no quarto em estado crítico.

Horas depois, Nick foi detido na fronteira México/Estados Unidos, no Texas, e, se condenado pelo crime, pode pegar prisão perpétua.

Meus pensamentos e sinceras condolências estão com a vítima deste incidente horrível. Nosso escritório, incluindo nosso Escritório de Serviços às Vítimas, estende nosso apoio e recursos a Allie enquanto embarca na longa e difícil jornada de cura do trauma físico e emocional infligido a ela. de violência doméstica. Garantiremos que o indivíduo responsável por este ato flagrante seja responsabilizado pelas suas ações, afirmou o promotor distrital George Gascón.

Allie segue no hospital e passou por algumas cirurgias, como procedimento para reparar tendões rompidos no braço direito e fechar feridas no pescoço.