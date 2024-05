Pai de Chay Suede comemora vinda de mais um neto: - Presente maravilhoso

Como você já viu, a família de Chay Suede e Laura Neiva vai aumentar! O casal anunciou que estão à espera do terceiro filho nesta quarta-feira, dia 29. Com isso, Roobertchay da Rocha, o pai do ator de Rebelde Brasil, comemorou a vinda de mais um neto!

- A forma [como a família recebeu a notícia] é boa! Todos estão muito felizes com a chegada desse presente maravilhoso, disse o avô de José, de dois anos de idade, e Maria, de quatro anos.

A notícia foi confirmada para a revista Vogue Brasil pela marca que traz os atores como protagonistas de sua nova campanha de Dia dos Namorados, a Handred.

- Acompanhei a notícia da terceira gravidez logo no começo, temos uma parceria de muitos anos. Eu estava na casa dele no anúncio do primeiro filho e agora, no terceiro, a Handred ajuda a revelar essa notícia, contou André Namitala, fundador e diretor criativo da marca carioca.