Selena Gomez dá resposta afiada aos que criticam seu relacionamento com Benny Blanco

Habla y habla! Selena Gomez contou em entrevista à revista Time sobre suas ambições em todos os êxitos da sua vida, incluindo o amoroso, é claro.

A cantora disse que sabe sobre os comentários que as pessoas fazem sobre seu namorado, Benny Blanco, e sobre o relacionamento dos dois, e que inclusive sabe que os fãs, que a amam, podem ser os mais cruéis em relação a isso:

Eu sei o que as pessoas podem fazer para quem eu amo. Meus próprios fãs, que eu adoro e sinto que moldaram quem eu sou, vão dizer as piores coisas sobre como eu vivo minha vida. Mas ele tem a força de não deixar essas coisas o abalarem. É impressionante, e eu valorizo cada momento com ele. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que ele não está indo embora tão cedo.

Ela ainda falou sobre ter passado um período sozinha, sem ter se relacionado com alguém. Selena usou esse tempo para refletir sobre seus planos futuros, como adotar um filho:

Eu estive sozinha por cinco anos e me acostumei com isso. Muita gente tem medo de ficar sozinha e eu provavelmente me torturei na minha mente por estar sozinha por dois anos e então meio que aceitei. Foi aí que criei um plano em que iria adotar aos 35 anos se eu não tivesse conhecido ninguém.