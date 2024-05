Jennifer Garner opina sobre a suposta crise no casamento do ex-marido, Ben Affleck, e Jennifer Lopez

Como você vem acompanhando, Jennifer Lopez e Ben Affleck têm estado envolvidos em diversos boatos em torno da crise no casamento. Em meio a isso, a revista People afirmou que a atriz Jennifer Garner teria exposto para pessoas próximas a sua opinião a respeito do tema.

Para quem não sabe, a atriz foi casada com o astro hollywoodiano entre 2005 e 2018, período no qual tiveram Violet, de 18 anos de idade, Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12. Assim, uma fonte da revista norte-americana, aparentemente próxima a Garner, contou à publicação que a artista deseja o melhor para o ex-marido.

Ela quer vê-lo feliz e saudável, para que possa ser o melhor pai possível, relatou o contato do veículo sobre o suposto posicionamento da atriz.

Ainda mais, a fonte teria contado que Jennifer Garner vê com bons olhos o relacionamento do ex com a cantora e torce para que eles fiquem juntos:

Ela gosta que a JLo tenha um estilo de vida saudável e apoie a sobriedade do Ben. A Jen quer exatamente isso para o Ben, teria dito a fonte.

Apesar do término com o pai de seus filhos, essa não é a primeira vez que Jennifer Garner expõe que mantém uma dinâmica saudável com Ben Affleck. Aliás, atualmente, a famosa está em um romance com o empresário Jon Miller.

Sobre o relacionamento de Affleck e Lopez, para quem não sabe, eles começaram a se envolver no início dos anos 2000, onde chegaram a ficar noivos, mas acabaram rompendo. Retomando em 2021, trocaram alianças em julho de 2022.