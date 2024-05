Zona do euro: confiança do consumidor sobe a -14,3 em maio, como previsto

O índice de confiança do consumidor na zona do euro, elaborado pela Comissão Europeia, avançou de -14,7 em abril para -14,3 em maio. A confiança seguiu assim abaixo da média de longo prazo, mas veio em linha com a previsão de analistas ouvidos pela FactSet.

O índice de sentimento econômico na zona do euro, por sua vez, avançou de 95,6 em abril a 96,0 em maio, quando analistas esperavam 96,3. Já o índice de expectativas de emprego recuou de 101,6 em abril a 101,3 em maio.