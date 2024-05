Série ‘A Rainha da Pérsia’ estreia sexta-feira no streaming

A plataforma de streaming Univer Video promove nesta sexta-feira, dia 31, a estreia da série “A Rainha da Pérsia”, que muito em breve também estará em exibição na tela da Record.

Dirigida por Leonardo Miranda e sua equipe, a história tem à frente nomes como, Francisca Queiroz, Leonardo Medeiros, Izabella Bicalho, Carlo Porto, Nathalia Florentino, Dani Moreno, Camila Rodrigues, Adriana Prado, Claudio Cinti, Bárbara Borges, Iran Malfitano, Malu Lazari, Isa Salmen, entre muitos outros.

O elenco é bem numeroso e traz espaço para muitos lançamentos.

A própria Nathalia Florentino surge em seu primeiro trabalho no audiovisual e dividirá com a atriz-mirim Lorenna Rodrigues diferentes fases da protagonista Hadassa/Ester.

“Rainha da Pérsia”, um grande investimento da parceria Record-Seriella, teve várias sequências gravadas no Marrocos.

A trama tem como proposta "nos transportar para os tempos antigos da Bíblia", onde a vida de uma jovem judia, Hadassah, se entrelaça com o futuro de uma nação inteira. Depois da trágica perda de seus pais, ela vive uma vida modesta na cidade de Susã, adotando o nome Ester para esconder suas raízes judaicas.

Uma sequência de eventos a levará (contra sua própria vontade) ao harém do rei Xerxes, onde enfrentará a inveja e o desprezo de alguns, mas também encontrará apoio surpreendente por parte de outros.

TV Tudo

Efeitos

A produtora Casablanca responde pelos efeitos visuais de “A Rainha da Pérsia”, desde a captação no Marrocos até os trabalhos no Rio de Janeiro.

De acordo com informações internas, vem aí mais um conteúdo de altíssima qualidade.

Netão cancelado

Ontem, quarta, deveriam ter acontecido duas gravações do programa do Netão na Rede TV!.

Mas veio a ordem de cancelar tudo, para surpresa de sua equipe, que já havia organizado todo o roteiro de trabalho.

O que se comenta

Netão está sem contrato na Rede TV! e a decisão de cancelar suas gravações partiu de uma reunião realizada na casa de Amilcare Dallevo, presidente da TV.

Há controvérsias em torno. Alguns revelam que Netão não assinou novo contrato porque estava de casamento marcado e não teve tempo, enquanto outros asseguram que é devido a cachês atrasados que não foram pagos.

Posição da Rede TV!

O programa do Netão, de fato, não terá mais gravações agora, informa a Rede TV!.

O último, inédito, irá ao ar na próxima segunda-feira e toda sua equipe será transferida para outras posições.

De qualquer forma

Ainda existe a possibilidade do Netão voltar em uma nova temporada, mas, isso só a partir de agosto ou do momento que houver uma reformulação na grade.

Isto acontecendo, a chance é de não ser mais às segundas-feiras. Por enquanto, ainda não tem nada decidido sobre quem ocupará o seu lugar.

Acertando datas

Ontem, aqui se divulgou a ordem de despedidas da Eliana do SBT. É preciso fazer um ajuste nas datas.

A gravação do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel” vai ocorrer no dia 11 para exibição no domingo, 16. O último “Eliana” irá ao ar no dia 23. É isso.

Vai que vai

Em relação ao novo programa da Globo aos domingos, com Regina Casé, a confiança é tanta no projeto, que foi descartada até mesmo a necessidade de pilotos.

Para as gravações que terão início em setembro nos Estúdios Globo, já começam a acontecer testes para a formação do elenco fixo.

É o que tem

Enquanto a Globo ainda avalia projetos futuros, Fátima Bernardes vai tocando sua vida no digital – YouTube.

O canal da apresentadora já tem mais de 50 mil inscritos.

Príncipe

Paulo Camilo marca presença nas gravações de “Reis” como o personagem Pasea, jovem príncipe de Israel que administra as finanças do Reino e assessora o Rei Asa.

Divide as responsabilidades administrativas com outros seis príncipes nesse momento político de incertezas e descentralização.

Camilo tem no currículo trabalhos como a websérie “Domus”, o longa “O Sequestro do Voo 375”, “Independências”, da Cultura, “Terra e Paixão”, entre outros.

Data de estreia

“Mania de Você”, substituta de “Renascer”, vai estrear no dia 9 de setembro.

Será a décima sexta novela de Mariana Ximenes na Globo, agora em um papel com doses de humor.

Expansão

A Soul TV, plataforma gratuita e interativa de canais de TV com mais de 480 mil usuários em 197 países, estreou em sua grade de canais, o SESC TV.

O canal, há mais de 20 anos no ar, prioriza a produção audiovisual brasileira e oferece espaço para documentários, filmes, espetáculos, entre outros.

Esquisito

Assim que Maísa Silva deixou o SBT, muito se falou sobre a possibilidade de ela fazer novelas na Globo ou até mesmo ressuscitar o “Vídeo Show”.

O fato é que nada disso aconteceu, e a jovem acabou se jogando em produções do cinema e da Netflix.

Maísa segue também como colaboradora da campanha Teleton, na área digital.

Vovô

Benedito Ruy Barbosa, autor de “Renascer” e de outros vários sucessos, visitou pela primeira vez o seu décimo bisneto. Desta vez, uma menina, a Alice. Ela é filha de Marcos Barbosa de Bernardo, neto de Benedito, e da nutricionista Bruna Tamborim, que estreiam como papais.

Marcos, cineasta, filho da também roteirista Edilene Barbosa, já colaborou em algumas novelas escritas pelo avô, como “Terra Nostra”, “Cabocla” e “Meu Pedacinho de Chão”.

Bate-Rebate

· Natural imaginar que, se os projetos forem interessantes, desafiadores, Marina Ruy Barbosa, agora livre na área, poderá surgir nos streamings concorrentes da Globo...

· ... Novela, não parece ser mais a sua praia. Pelo menos não as de longa duração.

· Em outros tempos, na cobertura de “Champions” ou “Mundial de Clubes”, os donos dos direitos de transmissão levavam verdadeiros batalhões para a cobertura...

· ... Hoje, porém, se passar de 20 profissionais já é motivo de festa...

· ... Tudo ficou muito caro para nossas TVs ou streaming.

· Natascha Stransky iniciou seus trabalhos nas gravações de “Reis – A Divisão”...

· ... Ela assume a personagem Tafate na mudança de fase.

· Grace Gianoukas, nome importante do nosso teatro, foi uma escolha acertada para o papel de Leda Mancini em “Família é Tudo”...

· ... Uma atriz que arrasa no teatro e na televisão.

· Netflix informa que “De Volta aos 15”, em sua terceira e última temporada, estreia no segundo semestre.

· ... Klara Castanho, João Guilherme e Larissa Manoela estão no elenco.

· Daniela Albuquerque conversa com o ex-Fazenda Lucas Souza no “Sensacional” desta quinta-feira, às 22h30.

· A chegada da nova temporada do “MasterChef” na Band marcou 2,4 pontos de média com share de 5,4% e pico de 2,9 pontos...

· ... Desempenho da concorrência no horário (22h30 à 0h46): Globo 11,2; SBT 4,5; Record 3,3; Rede TV! 0,6, e Cultura 0,2.

C’est fini

A Rede TV!, certamente, deve estar guardando para um momento oportuno as informações sobre sua grade comemorativa. Vai completar 25 anos em 15 de novembro. Por enquanto, suspense em relação ao que vai ao ar.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!