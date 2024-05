Paróquias do Grande ABC celebram hoje o Corpus Christi

Seguindo a tradição, as paróquias de toda a região realizam hoje as celebrações de Corpus Christi, data comemorada sempre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa, que lembra a última ceia de Jesus. O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini estará presente e ministrará a solenidade hoje na Forania Mauá, na Avenida Portugal, a partir das 10h.

“É um feriado mas é um dia santo, mais do que um feriado. Para nós é muito importante e na nossa diocese, e em todas as nossas paróquias, será celebrada a festa de Corpus Christi. Eu estarei na cidade de Mauá, que celebrará na unidade, como deve ser, com todas as paróquias, na avenida Portugal, às 10h da manhã, nessa quinta-feira, a festa de Corpus Christi. Haverá a procissão, a concentração do povo e a santa missa, para qual todos estão convidados”, disse o bispo, que também relembrou o significado da celebração.

“Na última ceia, com os apóstolos, antes de ser preso e morrer na cruz, Jesus celebrou a Páscoa judaica e tomou o pão, partiu-o e deu aos apóstolos dizendo ‘isto é o meu corpo’. E também, consagrando o vinho, diz ‘isto é o meu sangue’. O corpo e sangue de cristo sinalizam a vida que é doada para a salvação do mundo. Mas o mais importante é que Jesus diz ‘fazei isso em memória de mim’. Ele mandou, é um imperativo: ‘fazei’. E nós, cristãos católicos, nós temos a Eucaristia, cumprimos o que Jesus nos pediu”, explicou o bispo.

Além da missa em Mauá, a Catedral Nossa Senhora do Carmo, casa mãe da Diocese de Santo André, fará missa e procissão a partir das 10h.

Na Paróquia Matriz de Santo André, a missa começa às 8h, seguida por procissão que passará pelas Ruas Coronel Agenor de Camargo, Avenida João Ramalho, Rua Joaquim Távora, Rua Padre Capra e Rua Estrela.

Na Paróquia Imaculada Conceição, a Igreja Matriz em Diadema (Praça Agostinho Bertoli), a missa campal com procissão começa nesta quinta às 9h.

As celebrações de Corpus Christi vão reunir paróquias de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, a partir das 9h. O evento terá a presença das igrejas Santa Luzia, Sant’Anna, Nossa Senhora de Fátima, São José, São Judas Tadeu e São Sebastião. O trajeto da procissão será pela Rua dos Autonomistas até o Hospital São Lucas, onde haverá momento de oração. Depois, Rua Renato Andreolli, Avenida Valdírio Prisco, Rua Padre Marco Simoni e finalizará no palco da Vila do Doce.

TAPETES

A preparação para celebração de Corpus Christi começou já na noite de quarta (29) nas diversas paróquias da região. A tradicional confecção dos tapetes é o momento em que fiéis se reúnem e utilizam itens como serragem natural e tingida, casca de ovo e borra de café para personalizar desenhos que remetem à fé católica.