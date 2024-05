Ator são-bernardense vence doença e se torna estrela da Netflix

Na superação das dores que o marcaram desde os dez meses de vida por um diagnóstico raro de anemia falciforme, o ator de São Bernardo, Gabriel Cano, agora com 11 anos, passa para outra temporada na própria vida a partir da estreia na série Luz, já em exibição na plataforma de streaming Netflix. Antes do estrelato, os bastidores da família, que reside no Jardim das Oliveiras foram de preconceitos e dificuldades financeiras em torno de uma fertilização in vitro para um irmão mais novo capaz de salvar a vida do artista mirim.

Na vida real, o enredo começou no Hospital Assunção, com Gabriel nascendo prematuro, sem batimentos cardíacos e passando seus primeiros 28 dias entubado. Mas esse primeiro susto, em agosto de 2012, sequer prepararia os pais para a mudança de vida após o resultado do teste do pezinho.

“Em uma consulta marcada na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) fomos alertados da condição genética nos glóbulos vermelhos do Biel, que bloqueiam o fluxo sanguíneo. Ainda bebê, com dez meses, veio a primeira crise da anemia falciforme. Ele só chorava, o corpo inchou e ficou vermelho intenso”, relembra o pai, Luciano Oliveira, vendedor, junto à mãe e assistente de marketing, Ana Maria Cano, que teve um filho mais velho no casamento anterior, Daniel, sem a condição celular.

A única solução para cessar as crises frequentes, transfusões na rede pública e doses de morfina diárias, entretanto, era impossível até os 4 anos de Gabriel. “Só um transplante com uma medula idêntica daria resultados. Durante todo este tempo, não havia sequer um doador compatível no banco de medula mundial”, destaca Oliveira.

REVIRAVOLTA

O cenário mudou quando a família, por sorte, viu nos noticiários a cura para o primeiro caso de anemia falciforme no País. “Entendemos que a chance era gerar uma nova criança. O embrião precisava ser compatível com o Gabriel, fertilizado in vitro para justamente não apresentar o quadro falciforme. Tirando o lado de que, na época, poucos conheciam este procedimento, o custo ainda era altíssimo”.

Sem condições financeiras, Ana Maria havia largado o emprego para cuidar do filho. A família, que morava de favor em um porão na cidade, trabalhou em cima de vaquinha, rifa, feijoada, bingo beneficente e repercussões televisivas para correr contra o tempo. Apenas em 2017 conseguiram arrecadar os R$ 50 mil necessários para a fertilização.

Foi então que, perto da realização do sonho e após a batalha para custear o procedimento, Ana Maria sofreu um aborto espontâneo. Com o recomeço, a família estima que, ao todo, os custos com as fertilizações ficaram entre R$ 80 mi e R$ 100 mil, sendo que todos os medicamentos também foram pagos à parte.

Segundo o pai, uma das lembranças mais marcantes de quando as esperanças pareciam perdidas e o trabalho familiar recomeçou foi a mobilização também de Gabriel, em fazer diariamente origamis junto aos demais amigos internados. “Ele se inspirou na lenda japonesa do pássaro Tsuru, que teria poder de realizar desejos assim que a milésima dobradura se completasse. Isto se tornou a única socialização entre as crianças no hospital, que, pela imunidade baixa, não podiam se tocar.”

O passatempo em tempos difíceis foi registrado no livro Os Mil Tsurus: a história real do menino Gabriel, pela editora Trilha Educacional.

A ARTE DA VIDA

Resultado de luta e expectativa, em 2018, nasceu Vitor. Após o desmame nos meses iniciais de vida, o novo membro dos Cano aguardou apenas oito dias para transplantar a genética antidota e salvar o irmão que passava por uma quimioterapia intensa responsável por matar qualquer resquício da própria medula.

Após a primeira vitória, Gabriel precisou de mais seis meses em internação. E assim se revelou também um talento hereditário: a mãe, cantora por hobby, atentou-se ao desejo do pequeno em atuar: “Era algo natural, tanto que, na Netflix mesmo, ele passou em todos os testes sem que soubessem sobre toda a história e doença”.

Assim que recuperado do transplante, durante a preparação para a primeira peça de teatro de Gabriel na evangélica Cia de Artes Nissi, a família diz ter abraçado a filosofia de que ‘toda morte vencida gera vida’. Na companhia, o pequeno ator deu vida ao clássico Pequeno Príncipe.

PERSONAGEM

Após seis anos do transplante, Gabriel personifica o desafio de lidar com a pressão familiar na série da Netflix Luz. Na primeira telenovela brasileira original da plataforma de streaming, ele é o estudante Otávio Thompson, filho de uma superprotetora. “O Thompson é o Gabriel por inteiro: se dá bem com todos, é educado, engraçado e um tantinho atrapalhado”, comenta, entre risadas, o pai.

Lançada em fevereiro, a obra de entretenimento para toda a família conta em uma temporada a história de uma garotinha criada adotivamente e protegida por uma família indígena. É quando precisa fugir da aldeia, que Luz se abriga em um internato e embarca em uma jornada de autodescoberta com amigos.

“No teatro você expressa os seus sentimentos e, por lá, ninguém também larga a mão de ninguém”, comentou Gabriel ao Diário. Ao término da entrevista, o pequeno fez questão de cantar à equipe de reportagem a música gospel Creio que Tu és a cura, marcada por uma composição sobre superação.

Os bastidores da estrela mirim podem ser acompanhados pelas redes sociais @biellcano.

Um diagnóstico acompanhado pelo preconceito

“A equipe médica nunca apontou possíveis caminhos para a cura, desde o começo só comentou com a gente toda a parte negativa. Na época, diante das dores absurdas do Gabriel, tudo que ouvíamos dos profissionais era sobre aceitar, suportar. Enfatizavam que esta é uma doença para negros e pobres”, afirma, em alerta, o pai do garoto.

Dados do MS (Ministério da Saúde) apontam que cerca de 8% da população brasileira negra é diagnosticada com anemia falciforme.

De modo geral, o quadro vivenciado por Gabriel desencadeia crises e inflamações agudas nos pacientes, de acordo com o doutor em Terapia Celular e professor da USP (Universidade de São Paulo), Vanderson Rocha. Para ele, há razões impregnadas na história para que a doença realmente seja frequente na população africana.

“Com a miscigenação, esta condição começou a impactar o Brasil. É possível reparar que esta é uma anemia pouco frequente no Sul, mas que na Bahia, no Nordeste, por exemplo, apresenta mais casos. Isto ainda é uma consequência histórica, que também traz um recorte socioeconômico”, reflete.

Os sintomas de tal doença genética podem se manifestar já a partir dos seis meses, de acordo com o especialista.

“Em resumo, a anemia falciforme é um efeito na hemoglobina, que faz com que as hemácias, normalmente arredondadas, fiquem em um formato de foice. Isto acarreta palidez, dores intensas nas articulações, olhos amarelados (icterícia) e cansaço crônico. Sem falar que há ainda a possibilidade de que se expandam as veias sanguíneas do baço – órgão responsável pela filtragem do sangue”, alerta ele ao público.

Rocha confirma também que os índices de sucesso da fertilização, que podem salvar a vida do portador da doença, reduzem de acordo com o avanço na idade da mãe do paciente. Ao que indica, o transplante de medula segue ainda como única alternativa de cura para brasileiros afetados pela anemia falciforme. “A Terapia Gênica, que introduz diretamente genes nas células corporais, é um recurso mais avançado, mas ainda é inacessível pelo valor e por ser predominante apenas em outros países. Além disso, em fase experimental, poucos são os episódios de transplantes com doadores incompatíveis e que apresentam resultados”, esclarece.