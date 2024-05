Número de alunos da Emarp aumenta 200% em três anos

Em uma casa localizada no fim da Rua Diamantino de Oliveira está a Emarp (Escola Municipal De Artes de Ribeirão Pires). As cores chamativas na fachada e as exposições ao longo dos corredores do local servem como um respiro na rotina daqueles que têm a oportunidade de conhecer o espaço. Seja nas aulas de música, dança, artes plásticas, teatro ou audiovisual, a instituição, que completa três anos em maio, observou o número de matriculados saltar de 926 em 2021 para 2.760 estudantes neste ano (alta de 198%). São mais de 50 opções de curso gratuitos.

Para celebrar a importância da escola, a Prefeitura divulga em exclusividade ao Diário a programação de aniversário, que acontecerá no dia 8 de junho, das 10h às 18h30, no Parque Municipal Luiz Carlos Grecco (leia mais abaixo).

A Emarp também começará em junho oficinas de “ritmos latinos” e “expressão e comunicação corporal”, com duração de três meses. No momento, a lista de espera para todos os núcleos possui 132 interessados. Para se inscrever, é necessário comparecer presencialmente na escola.

Às terças e quartas-feiras, a presença da professora Roberta Brito, 51, nas aulas de jazz e pintura da Emarp é garantida. Aluna desde a fundação da escola, ela reforça como a arte auxilia a concentração, mobilidade, autoconfiança e criatividade. “Tinha o interesse de testar algo novo. Vi a grade de cursos e consegui conciliar com a minha rotina. Sou uma mulher de meia-idade e ficava receosa sobre como seria recebida na aula de dança. Fui tão bem acolhida que essa insegurança ficou de lado”, comenta a moradora do Jardim Alvorada, em Ribeirão. “Todo mundo tem dificuldades com o corpo, a idade não faz nenhuma diferença. Nos cursos, aprendi a respeitar meus limites. Cada apresentação é uma novidade, um frio na barriga. É bom se desafiar”, complementa.

De acordo com a diretora da escola, Milena Tonetti, os diferenciais da instituição são a possibilidade de os alunos explorarem diversos núcleos em apenas um local e o caráter pedagógico de ensino – elementos que atraem novos estudantes. “Hoje, o equipamento que devolve arte para a cidade é a Emarp. Temos alunos que saíram daqui e estão na Emesp (Escola de Música do Estado de São Paulo) Tom Jobim e Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo)”, pontua. “Com a integração entre as secretarias de cultura e educação, a frequência e comprometimento do aluno se tornaram essenciais. Alguns cursos têm avaliação com nota. A seriedade com a aprendizagem é um dos critérios.”

A participação da Emarp em eventos da cidade também é a forma que o Paço encontrou para divulgar o trabalho dos mais de 88 funcionários e 2.760 alunos, considera Nina Szot, orientadora de artes plásticas da Emarp. Para ela, todas as aulas reforçam a função terapêutica da cultura, independentemente de se o aluno deseja tê-la como profissão ou hobby.

“Temos alunos que vieram por orientação médica de psicólogo ou psiquiatra. Existem estudantes que querem se profissionalizar, mas também aqueles que usam as aulas para se curar. Por meio das cores e técnicas, você entende que a arte acalma. Ela faz o seu cérebro se conectar com o presente e tira a ansiedade”, detalha.

Marias e o encontro de gerações