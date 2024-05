Santo André lança capacitação para a Patrulha Maria da Penha

A Guarda Civil Municipal de Santo André lançou nesta quinta-feira (29) um programa de capacitação da Patrulha Maria da Penha, que tem o intuito de fiscalizar os cumprimentos de medidas protetivas judiciais deferidas às mulheres que residem no município.

O programa, realizado em parceria com a Escola de Governo Andreense, busca levar capacitação técnica para o público interno, bem como para GCMs de outros municípios, departamentos e governos que já possuem ou pretendem implantar unidades dedicada exclusivamente à proteção de mulheres.

O Programa de Capacitação e Treinamento para Enfrentamento e Prevenção à Violência contra Mulheres tem origem na experiência adquirida pela equipe andreense no atendimento a este público, bem como nos cursos de capacitação realizados nos últimos quatro anos.

As inscrições para o curso estão abertas no site da GCM de Santo André (https://portais.santoandre.sp.gov.br/gcm/). Esta iniciativa reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal com o combate à violência doméstica e a proteção das mulheres.

“O ideal seria que nenhuma mulher precisasse de uma medida protetiva. Mas sabemos que, para que isso aconteça, é necessário cada vez mais avançar em políticas públicas envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, GCM e outras secretarias. É necessário que a sociedade, para que seja cada vez mais justa, se aproprie ainda mais desse assunto”, afirma o secretário de Ações Governamentais, Gilvan Junior.