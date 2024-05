Quatro em cada dez casos de estupro na região ocorrem em São Bernardo

A cada dez vítimas de estupro no Grande ABC, quatro são de São Bernardo. No mês passado, 60 casos foram registrados na região, sendo que 24, ou 40%, foram notificados no município são-bernardense. Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o número de ocorrências contabilizadas no mês passado nas sete cidades é 15,4% superior às 52 queixas formalizadas no mesmo período de 2023.

Do total de casos de estupro registrados em São Bernardo, 91,6%, ou 22, foram contra vulneráveis – crianças, idosos, deficientes ou pessoas sem possibilidades de se defender. A advogada criminalista Maira Scavuzzi afirmou que o criminoso escolhe em maioria as pessoas vulneráveis para exercer um ato de poder.

“O que, em geral, move o estuprador não é o desejo sexual puro e simples, mas a ânsia de dominar, subjugar. A suscetibilidade da vítima vulnerável à dominância do agressor é maior, e quem está nessa condição de vulnerável já se encontra, frente ao estuprador, em uma relação de assimetria de poder. Não bastasse isso, diante de alguns tipos de vulnerabilidade (exemplo, vítima desacordada), o agressor tem a expectativa de impunidade reforçada, o que estimula o cometimento do crime”, disse a especialista.

Em relação ao local em que as violências ocorreram, 87,5% foram em ambientes domésticos, como condomínios e residências, enquanto duas ocorrências foram em estabelecimentos de ensino e apenas uma em via pública. De acordo com o levantamento realizado pelo Diário, com os BOs (Boletins de Ocorrência) de estupro, os bairros Montanhão e dos Casas contabilizaram em abril o maior número de queixas desse tipo de delito, com três cada.

Com duas ocorrências, na sequência, aparecem os bairros Assunção, Alvarenga, Ferrazópolis e Planalto. Os demais casos foram registrados no Centro, Demarchi, Botujuru, Riacho Grande, Taquacetuba e nos jardins Independência, Laura, Ipê e da Represa.

Maira explicou que existe um descompasso no imaginário popular sobre onde os casos de violência sexual ocorrem. A advogada criminalista apontou que os estupros contra mulheres são majoritariamente praticados por indivíduos que pertencem ao círculo de convivência das vítimas, pois, nessas circunstâncias, o criminoso tem acesso facilitado e oportunidade constante de cometer o delito.

“É, certamente, desconfortável imaginar que o estuprador possa ser um irmão, um avô, um tio, um amigo próximo ou um vizinho. Talvez, por isso, apesar dos dados, insistimos em nos apegar à ideia de que o estupro é, quase sempre, cometido em lugares desertos e escuros, por um desconhecido, que a vítima nunca viu”, finalizou.

Questionada sobre as ações de combate ao estupro, a SSP disse que desenvolve campanhas para vítimas denunciarem os agressores. “Crimes desta natureza ocorrem em uma dinâmica na qual o autor é conhecido da vítima, muitas vezes dentro do ambiente familiar, o que dificulta não só a prevenção por parte da polícia, mas também a denúncia, fazendo com que esses crimes sejam subnotificados”, alertou.

A SSP reforçou ainda que no Grande ABC existem DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) territoriais instaladas nas cidades de Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo e São Caetano.

Além disso, há nove salas DDM 24 horas instaladas na região.

