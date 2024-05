Meia Romisson avalia começo positivo de São Bernardo FC

Com apenas uma derrota nas seis primeiras rodadas, o São Bernardo FC iniciou a Série C do Campeonato Brasileiro de forma positiva. O Tigre vem de vitória por 2 a 0 no último domingo (26), diante do CSA em casa, e já aparece na quarta posição, na zona de classificação para a segunda fase.

Titular em todas as partidas até aqui, o meia Romisson valoriza o bom começo. “Sabemos que ainda há um longo caminho pela frente, mas é claro que começar bem eleva o moral do time. Temos um grupo unido e focado nos objetivos”, avaliou o atleta, 27 anos.

O Tigre volta a campo no domingo (2), diante do Ypiranga-RS, décimo colocado, no Estádio 1º de Maio.

“Esperamos um jogo difícil, equilibrado, assim como foi na última temporada. Agora é trabalhar bem ao longo da semana para que possamos fazer mais uma boa partida”, finalizou Romisson. Em 2023, São Bernardo e Ypiranga se enfrentaram pela Série C, e o Tigre levou a melhor com um placar de 1 a 0.