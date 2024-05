No adeus a Endrick, Verdão busca a melhor campanha

Com a classificação para as oitavas de final e a liderança do Grupo F garantidas, o Palmeiras finaliza a fase de grupos da Copa Libertadores hoje, às 19h, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, com um objetivo ainda maior: obter a melhor campanha geral do torneio na primeira fase, o que garante vantagem de decidir os jogos de mata-mata em casa. A equipe tem 13 pontos e, para isso, basta vencer os argentinos e torcer por tropeço do River Plate, que soma mesma pontuação na Chave H e também joga hoje.

O compromisso na Capital paulista marca a despedida do atacante Endrick do Palmeiras. Durante a semana, o jogador promoveu uma festa para celebrar a fase e se emocionou. “Vou sentir saudades. Só Deus esteve comigo, além das pessoas mais próximas da minha vida, que são minha família”, disse.

Após o jogo desta noite, Endrick vai disputar a Copa América com a Seleção Brasileira antes de iniciar a sua jornada com a camisa do Real Madrid, na Espanha.

O técnico Abel Ferreira afirmou que a posição confortável do Verdão no Grupo F o permite escalar um time pensando nos desfalques durante a Copa América, com a ausência de Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Endrick. Com isso, Naves, Vanderlan e Flaco López podem ganhar oportunidade.