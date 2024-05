Palavra do Leitor - 29 de maio de 2024

Descaso em S.Bernardo

Pelas propagandas espalhadas pela cidade, quem não conhece imagina que São Bernardo é um paraíso. Ocorre que a atual administração faz vista grossa para os pedidos da população que reside no Centro, como se a região não existisse. Os quarteirões entre a Rua João Pessoa e a Avenida Prestes Maia foram completamente esquecidos nos últimos anos. São problemas que vão desde a ausência de lixeiras nos postes até a falta de sinalização para organização do trânsito. Para se ter uma ideia, a Rua Carlos Del Prete virou ponto viciado de descarte de resíduos volumosos e de construção. Sem contar as duas fontes da ‘nova’ Avenida Prestes Maia, que estão com suas obras paralisadas desde a inauguração da ‘revitalização’ do canteiro central da avenida. Suplicamos ao senhor prefeito que, antes do encerramento de seu mandado, realize essas simples intervenções.

Magner A. Dantas

São Bernardo

Indução

Na edição de 25 de maio de 2024, há a informação de que o ministro Alexandre Padilha (das Relações Institucionais) condicionou repasse de verbas à Diadema à eleição do candidato do PT (Política, dia 25). Sem dúvida, uma indução dirigida aos eleitores, atitude que poderia ser analisada em seu alcance pela Justiça Eleitoral, mas que, ao que parece, passou despercebida pelos demais candidatos.

Reinado Toledo

Santo André

Escola cívico-militar

O nobre deputado estadual (Thiago Auricchio), alinhado com o ex-presidente inelegível e com o governador carioca que está ocupando o Bandeirantes, oficiou a solicitação de uma escola cívico-militar (Política, ontem) no município, na qual os PMs aposentados receberão mensalmente mais que os professores, que são quem realmente cuida da formação educacional dos alunos. Com qual motivação, além de estar de olho em votos nas próximas eleições? A resposta dos alunos, com os cabelos cortados, à chamada no início das aulas será: ‘Selva!’

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Tarifa zero

A festa do prefeiturável Eduardo Leite, do PSB de Santo André, lançando a sua pré candidatura ao Paço foi apagada por causa de uma fala da também prefeiturável Bete Siraque, do Partido dos Trabalhadores, sobre tarifa zero. Será uma eleição em que a esquerda vai tripudiar para subir ao pódio. Já o candidato do atual prefeito Paulo Serra, o ex-Secretário da Saúde Gilvan Júnior, tenta apagar o caos da Saúde do município, com a UPAs lotadas, sobrecarregando os profissionais do setor que estão na ponta da linha. Já a gestão do PSDB vem terminando com uma mancha de descaso nas periferias com as ruas cheio de buracos a exemplo das vias do Jardim Cristiane.

Eduardo Furtado

Mauá