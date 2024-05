Paraná Pesquisas: em SP, Nunes tem 28,1%; Boulos, 24,2%; Datena, 12,1%; e Tabata, 9,1%

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 29, mostra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), à frente na disputa pela Prefeitura, com 28,1% das intenções de voto, ante 24,2% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

A pesquisa entrevistou 1,5 mil eleitores, de forma presencial, entre os dias 24 e 28. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05645/2024.

Foram testados três cenários para a pesquisa, com a inclusão de novos nomes na disputa, como o do empresário e coach Pablo Marçal (PRTB). Por conta disso, o levantamento atual não é comparável com versões anteriores.

No primeiro cenário, que traz dez pré-candidatos, Nunes lidera com 28,1%, seguido por Boulos (24,2%). O jornalista José Luiz Datena (PSDB) aparece na sequência, com 12,1% das intenções de voto. Já a deputada federal Tabata Amaral (PSD) registra 9,1%.

Marçal, que oficializou sua pré-candidatura neste domingo, 26, conta com 5,1%. Tal percentual o coloca em empate técnico com o deputado federal Kim Kataguiri (União) e a economista Marina Helena (Novo), que registram 3,4% e 3,2%, respectivamente.

O primeiro cenário traz Altino Prazeres Jr. (PSTU) com 0,5%. Fernando Fantauzzi (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) computaram 0,1% cada um. Além disso, 7,8% dos entrevistados afirmaram que vão votar em branco, e outros 6,2% não responderam.

Já o segundo cenário testado pela pesquisa removeu os pré-candidatos dos chamados partidos nanicos. A exclusão de Fantauzzi, Pimenta e Senese (UP) não trouxe alterações significativas no resultado do levantamento.

Por conta de seu histórico de desistência, Datena foi removido do terceiro cenário. Kataguiri também foi excluído, uma vez que ainda não conseguiu o apoio formal de seu partido para a disputa. Nesse cenário, Nunes segue na liderança, com 33,1%. Boulos aparece com 26,9%, seguido por Tabata (11,5%), Marçal (6,9%), Marina (4,1%) e Altino (0,9%).

Outras pesquisas de opinião também foram publicadas nesta semana. A pesquisa AtlasIntel trouxe o deputado Guilherme Boulos com 37,2% das intenções de voto, enquanto o prefeito Ricardo Nunes marcou 20,5%. Já o Datafolha mostrou que Boulos e Nunes seguem empatados na disputa, com 24% das intenções de voto e 23%, respectivamente.