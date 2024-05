JP Chermont aproveita folga no Santos e vai assistir ex-colegas do sub-20

Promovido ao time principal nesta temporada, o lateral-direito JP Chermont aproveitou a folga concedida pela comissão técnica encabeçada pelo técnico Fábio Carille nesta quarta-feira e foi prestigiar seus antigos companheiros da equipe sub-20 do Santos, que perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro da categoria.

Com 18 anos, Chermont integrou a equipe que disputou a Copa São Paulo de futebol júnior em janeiro, antes de ser incorporado ao elenco principal. Pelo time sub-20 do Santos, JP Chermont disputou 6 jogos em janeiro e conseguiu uma assistência. O time da Vila Belmiro foi eliminado nas oitavas de final ao ser derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0.

No time principal, o lateral participou dos sete jogos até agora disputados na Série B do Brasileiro e marcou um gol e deu três assistências. No jogo-treino contra o Juventus disputado na terça-feira, na Vila Belmiro, JP Chermont nem atuou, já que o técnico Carille gosta de usar esses eventos para ritmo aos jogadores que não vêm atuando com frequência na temporada.

Líder, com 15 pontos, e melhor ataque da Série B, o Santos só volta a jogar na segunda-feira. O time busca a recuperação após ser derrotado pelo América-MG, no Independência, por 2 a 1, em jogo polêmico na sexta-feira. O adversário da oitava rodada é o Botafogo-SP, no estádio do Café, em Londrina (PR). O time de Ribeirão Preto é o lanterna da competição, com apenas 4 pontos.