Wembley reforça esquema de segurança, que terá 2.500 policiais, para final da Liga dos Campeões

O estádio de Wembley irá implementar sua maior operação de segurança para a final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, neste sábado. A medida visa evitar o caos que aconteceu em eventos recentes na Europa. Mais de 2.500 policiais irão trabalhar no jogo e houve um investimento de 5 milhões de libras (cerca de R$ 33 milhões) para reforçar a infraestrutura do estádio, que foi palco de confusão na final da Euro-2020, entre Inglaterra e Itália.

Na ocasião, mais de 2.000 pessoas entraram em Wembley mesmo sem ingressos, e outras 6.000 esperavam do lado de fora para invadir o estádio, caso a Inglaterra conquistasse o título. A Itália venceu nos pênaltis por 4 a 3.

As finais da Liga dos Campeões de 2023, em Istambul, e 2022, em Paris, também foram bastante criticadas por causa de falhas organizacionais. "É vital entregarmos tudo da melhor maneira possível", afirmou o diretor interino de torneios, eventos e estádios da Federação Inglesa, Chris Bryant, ao jornal The Guardian. "Sabemos que muitas pessoas pensarão na final da Euro-2020. Estamos em uma situação muito boa, planejamos detalhadamente há 18 meses."

Todos os portões de Wembley foram reforçados com um sistema de fechadura adicional. Novos portões e cercas também foram erguidos, e uma sala de controle vai monitorar o movimento nas cercanias do estádio. Os agentes de segurança serão equipados com câmeras corporais extras e há expectativa de que a bilhetagem digital implementada pela Uefa impeça a ação de falsificadores.

Os torcedores passarão por duas verificações, a primeira no perímetro externo de segurança do estádio, antes de apresentarem seus ingressos para entrada. Os organizadores receberam informações de que vários torcedores do Borussia Dortmund sem bilhetes viajarão a Londres. O plano é garantir que apenas quem tiver ingresso se aproxime do estádio.

Cada equipe finalista recebeu uma carga de 25 mil ingressos para o estádio que tem capacidade para 86.600 pessoas. "Foi investido muito trabalho neste evento e é uma oportunidade de mostrar que Londres é fantástica na realização de grandes eventos", afirmou o diretor da Federação Inglesa.