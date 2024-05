Grupo TIM amplia Ebitda e receita no 1º trimestre, com apoio da unidade brasileira

O Grupo TIM (Telecom Italia) informou nesta quarta-feira, 29, ter registrado lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 1,5 bilhão de euros no primeiro trimestre, um avanço de 1,6% na comparação com igual período do ano passado.

As receitas totais cresceram 1,2% na mesma base comparativa, a 3,7 bilhões de euros.

A maior parte da contribuição veio do Brasil, que entregou avanço de 8,1%, a 1,1 bilhão de euros.