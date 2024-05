Ouro cai com dólar forte, mas prata continua a subir e se aproxima de recorde

O ouro recuou nesta quarta-feira, 29, diante do fortalecimento do dólar contra divisas desenvolvidas. Na contramão, a prata teve alta e se aproximou ainda mais de novo recorde de fechamento, enquanto o metal se torna protagonista nas agendas verdes internacionais.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em queda de 0,65%, a US$ 2.341,20 a onça-troy. A prata para julho avançou 0,8%, a US$ 32,373 a onça-troy.

Segundo o analista de Mercados do City Index, Matt Simpson, o novo recorde histórico do ouro no início da semana não teve grandes catalisadores, e logo após o movimento os preços mergulharam em queda durante uma duradoura realização de lucros. Ele afirma que a recuperação foi pontual, e os preços devem permanecer ancorados até um novo catalisador.

Enquanto isso, o City Index destaca que as agendas verdes globais e o avanço exponencial da inteligência artificial catapultem a demanda por prata, que se encontra no nível mais elevado da última década.

Hoje, o preço do ouro também sofreu com a alta do dólar, enquanto investidores já tomam posições para a rodada de indicadores sobre a economia americana na quinta e sexta-feira, em que serão divulgados o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre e a leitura do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) em abril.