Venda de Graceland, casa de Elvis Presley está suspensa após aval da Justiça dos Estados Unidos

Riley Keough é a atual proprietária da Graceland, propriedade icônica de sua família. A atriz é neta de Elvis e Priscilla Presley, e foi ela quem entrou com o pedido da liminar para a proibição da venda da casa.

O processo de venda de Graceland, localizada em Memphis, nos Estados Unidos, é motivo de briga entre a família Presley. A mãe de Riley, Lisa Marie Presley, foi uma das que travou batalhas judiciais por conta da mansão. Ela chegou a entrar com um pedido de empréstimo em 2018, no valor de mais de três milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais, e usou a casa como garantia.

Desde a morte da filha do Rei do Rock, a casa passou a ter Riley com a única proprietária. O motivo da venda, seria pela quitação do empréstimo de 2018, mas a atriz de Daisy Jones & The Six considera a ação fraudulenta.

Mesmo em meio a tantas disputas judiciais, o local é um ponto turístico importante para os amantes da música. Para aqueles que desejam visitar a propriedade, ela continua com a visitação normalizada.