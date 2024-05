Lucas Buda teria dito que não há possibilidade de filho de prima de MC Binn ser seu

É eita atrás de vixe! A prima de MC Binn que teve um affair com Lucas Buda supostamente estaria esperando um bebê. Segundo informações do colunista Leo Dias, Nina Capelly realizou um teste de gravidez e o resultado deu positivo.

A funkeira teria dito que teve relações sexuais sem camisinha com o ex-participante do BBB24 em quatro ocasiões e, em uma delas, teria tomado pílula do dia seguinte. Segundo ela, haveria 70% de certeza de que ele possa ser o pai da criança. Nina supostamente também relatou que, antes de conhecer Lucas, havia terminado um relacionamento de quatro anos, mas estava solteira quando se envolveu com o capoeirista.

Além disso, ela também teria relatado que ficou só com ele até o momento, e agora assumiu um romance com a empresária não teria como engravidar dela. Por fim, ela teria alegado que tentou entrar em contato com Buda e não teria sido respondida.

A coluna ainda informa que Buda supostamente negou a possibilidade de que realmente seja o pai do bebê. No entanto, o ex-BBB teria afirmado que está disponível para realizar um teste de DNA assim que possível para confirmar se o filho é ou não seu através de meios legais.

Entramos em contato com Lucas Buda e Nina capelly, mas ainda não obteve resposta.