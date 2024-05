Neymar Jr. encanta seguidores ao mostrar vídeos brincando com Mavie

É tanta fofura que o coração não aguenta! Neymar Jr. encantou os seguidores ao mostrar vídeos em que aparece brincando e se divertindo com Mavie, que está na Arábia Saudita com Bruna Biancardi. Ativando o modo papai-babão, o jogador de futebol arrancou risadas da filha enquanto interagia com ela.

No primeiro vídeo, o atleta surge com a bebê no colo, que tenta brincar com a câmera do celular e até estica a mãozinha para pegá-la. Derretido com a fofura de Mavie, Neymar não tirou o sorriso do rosto nem por um segundo e escreveu na legenda:

Tentando se esconder da câmera, disse.

Em seguida, mostrou um registro em que Bruna surge segurando a herdeira no colo. O jogador brinca fingindo que vai embora e poucos segundos depois reaparece para surpreender a filha, que fica toda animada e rindo ao ver o papai indo em direção a ela.