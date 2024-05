Lucas Lima desabafa sobre passar o Dia dos Namorados solteiro: - É estranho

Sem novos romances na área? Lucas Lima garantiu que não está pensando no amor, mesmo com o Dia dos Namorados chegando. O músico, que se separou de Sandy em setembro de 2023, revelou no Encontro que é uma nova experiência que ele vai viver.

Lucas e Sandy ficaram juntos por 24 anos, por isso, o cantor está enferrujado em aproveitar a solteirice nesta época do ano. isso porque no dia de junho é comemorado o dia dos apaixonados:

- É estranho, primeiro dia dos namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando que nem uns malucos, tentando se ajeitar. Mas está tudo bem, tranquilo, sem grandes traumas por enquanto.

Mesmo sem estarem mais juntos, Lima e Sandy compartilharam algumas interações desde o término. O que faz os fãs acreditarem que foi amigável.