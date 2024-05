Em momento raro, César Tralli fala sobre Ticiane Pinheiro ao vivo na Globo

César Tralli é realmente um homem apaixonado! Prova disso aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 29, enquanto o jornalista conversava com Alan Severiano na chamada do Jornal Hoje no SP1 e mencionou sua família.

Logo que Alan chamou o colega para falar sobre os destaque do JH, ele já entregou:

- Está sorridente assim porque ele está de folga, brincou o âncora do jornal de São Paulo. Ao que Tralli respondeu:

- Eu estou sorridente porque eu gosto desse friozinho, se referindo à matéria que passava no jornalístico antes do bate-papo e falava sobre as temperaturas mais baixas.

Seguindo a programação normal, Tralli contou ao telespectador as chamadas do jornal que comanda no meio da tarde e, ao voltar a falar com o Alan, retomou o assunto do feriado:

- Você vai ficar aqui no meu lugar no JH no feriado, então eu desejo para você um ótimo feriado. Eu e o Alan, a gente se reveza. Eu trabalhei na Páscoa, ele folgou. Agora ele trabalha no Corpus Christi e eu vou cuidar da Manu [Manuella, sua filha com Ticiane Pinheiro], da Rafa [Rafa Justus, sua enteada], e da Tici [Ticiane, sua esposa].

Uma fofura de recado, né?