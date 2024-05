Matteus, do 'BBB 24', conta como foi ajudar vítimas das enchentes no RS: 'Estado de choque'

Um mês depois do início das enchentes no Rio Grande do Sul, o vice-campeão do BBB 24, Matteus, participou do programa Encontro desta quarta-feira, 29, e relatou como foi o encontro com as vítimas da tragédia que atingiu o Estado. Assista ao vídeo aqui .

O ex-participante do reality contou que ficou alguns dias na capital gaúcha ajudando a população local. "Fiquei três dias lá em Porto Alegre. A gente se movimentou de todas as formas, fizemos vaquinhas, também fomos lá, conseguimos arrecadações de alimentos, roupas", disse ele.

Apesar de poder ajudar nessa situação, Matteus disse que foi difícil vivenciar tudo aquilo: "A maioria das pessoas que estavam ajudando eram pessoas civis, que vieram de todas as partes do País, isso é emocionante de ver. Só que eu confesso que fiquei em estado de choque. Sentindo cheiro de podre, é chato falar isso, é forte".

"Não tinha coragem de colocar a mão no meu bolso e pegar meu celular. É algo que nunca imaginei passar, viver e ver... É uma situação desesperadora. Eu me sinto impotente. Se fosse possível ajudar todo mundo, eu faria", completou.