Júri inicia deliberações no julgamento de Trump sobre os pagamentos secretos a atriz pornô

Os jurados do julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump devem iniciar as deliberações nesta quarta-feira, 29, depois de receberem instruções do juiz sobre a lei e os fatores que podem considerar enquanto se esforçam para chegar a um veredicto no primeiro processo criminal contra um ex-presidente americano.

O processo das deliberações ocorre após uma maratona de argumentos finais em que um procurador de Manhattan acusou Trump de tentar "enganar" os eleitores nas eleições presidenciais de 2016, ao participar de esquema de dinheiro secreto destinado a abafar histórias embaraçosas que ele temia que prejudicasse a sua campanha.

"Este caso, em sua essência, é sobre uma conspiração e um encobrimento", disse o promotor Joshua Steinglass aos jurados durante as audiências que se estenderam do início da tarde até a noite.

O advogado de Trump, Todd Blanche, pelo contrário, classificou a principal testemunha de acusação, o advogado Michael Cohen, como o "craque da mentira", ao proclamar o seu cliente inocente de todas as acusações e pressionar o painel para obter uma absolvição generalizada.

Os relatos conflitantes dos advogados, extremamente divergentes nas suas avaliações da credibilidade das testemunhas, da culpabilidade de Trump e da força das provas, ofereceram a ambos os lados uma última oportunidade de marcar pontos com o júri enquanto eles se preparam para embarcar na importante e historicamente sem precedentes tarefa de decidir se vão condenar o presumível candidato presidencial republicano antes das eleições de novembro.

Trump enfrenta 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, acusações puníveis com até quatro anos de prisão. Ele se declarou inocente e negou qualquer irregularidade. Não está claro se os promotores buscariam a prisão em caso de condenação ou se o juiz imporia essa punição.

Opções

Os jurados terão a opção de condenar Trump por todas as acusações, absolvê-lo de todas as acusações ou emitir um veredicto misto em que ele será considerado culpado de algumas acusações e não de outras. Se chegarem a um impasse após vários dias de deliberações e não conseguirem chegar a um veredicto unânime, o juiz Juan Merchan poderá declarar a anulação do julgamento.

O julgamento apresentou alegações de que Trump e seus aliados conspiraram para abafar histórias potencialmente embaraçosas durante a campanha presidencial de 2016 por meio de pagamentos secretos, inclusive a uma ex-ator pornô que alegou que ela e Trump fizeram sexo uma década antes. Seu advogado, Todd Blanche, disse aos jurados que nem a atriz Stormy Daniels nem o advogado de Trump que a pagou, Michael Cohen, são confiáveis.

"O presidente Trump é inocente. Ele não cometeu nenhum crime e o promotor público não cumpriu o ônus da prova, ponto final", disse Blanche.

Já o procurador procurou resolver possíveis preocupações dos jurados sobre a credibilidade das testemunhas. Trump, por exemplo, disse que ele e Daniels nunca fizeram sexo e atacou repetidamente Cohen como mentiroso.

O promotor reconheceu que o relato de Daniels sobre o suposto encontro de 2006 em uma suíte de hotel em Lake Tahoe, que Trump negou, às vezes era "digno de nota", mas ele disse que os detalhes que ela ofereceu - incluindo sobre a decoração e o que ela disse ter visto quando bisbilhotou o kit de higiene de Trump - haviam declarações "que soam verdadeiras".

"A história dela é complicada. Isso deixa as pessoas desconfortáveis de ouvir. Provavelmente alguns de vocês se sentem desconfortáveis em ouvir. Mas esse é o ponto", disse Steinglass. Ele disse aos jurados: "Em termos mais simples, Stormy Daniels é o motivo". Trump "estava negociando para calar uma estrela pornô", apontou o promotor.

Blanche, que falou primeiro, procurou minimizar as consequências, dizendo que a gravação do "Access Hollywood" não foi um "evento apocalíptico".

Michael Cohen

Steinglass também tentou tranquilizar os jurados de que o caso da promotoria não dependia apenas de Michael Cohen, ex-advogado de Trump que pagou a Daniels US$ 130 mil para que ela não vazasse para a imprensa o seu caso com Trump. Mais tarde, Cohen se declarou culpado de acusações federais por seu papel nos pagamentos, bem como por mentir ao Congresso. Ele foi para a prisão e depois foi solto, mas seu envolvimento direto nas transações fez dele uma testemunha chave no julgamento.

"Não se trata de você gostar de Michael Cohen. A questão não é se você deseja abrir um negócio com Michael Cohen. É se ele tem informações úteis e confiáveis para lhe dar sobre o que aconteceu neste caso, e a verdade é que ele estava na melhor posição para saber", afirmou o promotor.

Embora o caso apresentasse discussões por vezes sórdidas sobre práticas sexuais e da indústria dos tabloides, as acusações reais dizem respeito a algo decididamente menos chamativo: reembolsos que Trump assinou a Cohen pelos pagamentos.

Os reembolsos foram registrados como sendo para despesas legais, o que os procuradores dizem ser um rótulo fraudulento concebido para ocultar o objetivo da transação de dinheiro e para interferir ilicitamente nas eleições de 2016. Os advogados de defesa dizem que Cohen realmente fez um trabalho jurídico substancial para Trump e sua família.

No seu discurso de uma hora de duração ao júri, com negativas generalizadas que ecoavam a abordagem de "negar tudo" de Trump, Blanche criticou todos os fundamentos do caso.

O advogado de Trump afirmou que Cohen, e não Trump, criou as faturas que foram submetidas à Organização Trump para reembolso, sugerindo, em vez disso, que Trump estava preocupado com a presidência e não com os cheques que estava assinando. E rejeitou a ideia de que o alegado esquema de dinheiro secreto equivalia a uma interferência eleitoral.

"Toda campanha neste país é uma conspiração para promover um candidato, um grupo de pessoas que trabalham juntas para ajudar alguém a vencer", disse Blanche.

Como esperado, ele reservou seu ataque mais animado para Cohen, com quem se envolveu durante um longo interrogatório.

Imitando o termo "GOAT", usado principalmente nos esportes como um acrônimo para "o maior de todos os tempos", Blanche rotulou Cohen de "GLOAT" - o maior mentiroso de todos os tempos - e também chamou Cohen de "a personificação humana da dúvida razoável". Essa linguagem foi intencional porque, para condenar Trump, os jurados devem acreditar que os procuradores provaram o seu caso para além de qualquer dúvida razoável.

"Ele mentiu para você repetidamente. Ele mentiu muitas e muitas vezes antes mesmo de conhecê-lo. Seu bem-estar financeiro e pessoal depende deste caso. Ele é tendencioso e motivado para contar uma história que não é verdadeira", disse Blanche, uma referência aos ataques de Cohen nas redes sociais contra Trump e à renda lucrativa que ele obteve de livros e podcasts sobre Trump.