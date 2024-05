Setor público tem déficit primário de R$ 266,506 bi em 12 meses até abril, revela BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou déficit primário de R$ 266,506 bilhões em 12 meses finalizados em abril, informou nesta quarta-feira, 29, o Banco Central. Em porcentual do Produto Interno Bruto (PIB), o déficit é equivalente a 2,40%. Até março, o déficit acumulado era de R$ 252,869 bilhões (2,29% do PIB).

O resultado fiscal negativo em 12 meses até abril é composto por um déficit de R$ 281,547 bilhões do Governo Central (2,54% do PIB).

Já os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um saldo positivo de R$ 17,845 bilhões (0,16% do PIB) no período.

Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 33,992 bilhões, os municípios apresentaram um rombo de R$ 16,147 bilhões nesses 12 meses.

As empresas estatais apresentaram um resultado negativo de R$ 2,804 bilhões no período.