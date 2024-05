Saldo líquido de emprego formal no Caged é o melhor da série para meses de abril

Após a criação de 244.716 vagas em março (dado revisado nesta quarta-feira, 29), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 240.033 carteiras assinadas em abril, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do quarto mês de 2024 decorreu de 2.260.439 admissões e 2.020.406 demissões. Em abril de 2023, houve abertura de 181.761 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O dado de abril deste ano é o melhor resultado para o mês na série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020 (sem ajustes).

O mercado financeiro esperava um avanço no emprego no mês, e o resultado veio no teto das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a abertura de 210 mil postos de trabalho, e o intervalo das estimativas, todas positivas, variavam de 180 mil a 240 mil vagas.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2024, o saldo do Caged já é positivo em 958.425 vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 718.576 postos formais.