Kate Middleton estaria sem pressa para retornar aos deveres reais

No dia 22 de março de 2024, Kate Middleton pegou a internet de surpresa ao anunciar o motivo de seu sumiço completo de eventos sociais da família real. A princesa surgiu em um vídeo gravado quase três meses após sua última aparição pública e anunciou que estava passando pelo tratamento de um câncer.

Segundo informações da revista Vanity Fair, Kate Middleton estaria sem pressa nenhuma para retornar ao trabalho, pois quer estar focada inteiramente em sua saúde. Uma fonte disse:

- Não há cronograma e certamente não há pressa. Será quando Catherine se sentir pronta e receber luz verde de sua equipe médica. Mas ela voltará 100% ao trabalho, disso não há dúvida.

Também foi revelado que a esposa do príncipe William estaria se sentindo muito melhor após realizar quimioterapia preventiva:

- Foi um grande alívio que ela estivesse tolerando a medicação e realmente estivesse muito melhor. É claro que foi um momento muito desafiador e preocupante. Todos se uniram em torno dela: William, seus pais, sua irmã e seu irmão.

Ao Daily Mail, um porta-voz contou que Kate está se mantendo atualizada sobre todos os aspectos sobre o projeto que visa introduzir mais práticas de trabalho favoráveis às famílias e até chegou a ler um relatório da Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood, mas isso não significa que ela tenha voltado a trabalhar:

- O trabalho dos projetos do Príncipe e da Princesa está sempre ativo? a primeira infância é uma grande prioridade para a Princesa e por isso ela tem se mantido totalmente atualizada ao longo do desenvolvimento do trabalho da Força-Tarefa e viu o relatório. Um assessor real sênior acrescentou: - A Princesa de Gales foi a força motriz por trás da força-tarefa empresarial. Ela tem sido mantida atualizada desde o início da força-tarefa e leu o relatório e foi informada sobre ele. Este é um compromisso claro que ela assumiu ao longo da sua vida no serviço público de que este será o seu foco. Isso continuará quando ela voltar ao trabalho. Mas deixamos bem claro que ela precisa de espaço e privacidade para se recuperar agora. Ela retornará ao trabalho quando receber luz verde dos médicos.

Segundo o Radar Online, o fato de Príncipe William estar longe de Kate Middleton para poder cumprir seus deveres reais supostamente está deixando a recuperação dela mais difícil. O sentimento de culpa por estar longe dos trabalhos e a ausência do marido estariam afetando a Princesa de Gales, uma vez que o Rei Charles III também enfrenta uma batalha contra a doença e já está de volta às suas funções. Uma fonte disse:

Kate se sente culpada porque Charles, que também está lutando contra o câncer, está fazendo sua parte. Não ajuda o fato de William estar mais longe de casa, então o principal apoio e ombro de Kate nem sempre está por perto. A ausência de William torna as coisas mais difíceis. Ela contou a ele sobre a pressão que está sentindo. Ele foi solidário e solidário, insistindo que ela parasse de se preocupar e dedicasse o tempo que fosse necessário.