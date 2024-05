Lucas de Albú desabafa sobre ter sido exposto por Hideo; saiba como foi a madrugada em A Grande Conquista 2

Mais uma formação de Zona de Risco aconteceu e mais uma vez os participantes tiveram uma noite agitada! Na madrugada desta quarta-feira, dia 29, Lucas de Albú procurou Kaio para conversar e perguntou o que Hideo havia contado a ele sobre o vídeo assistido na suíte, ao que ele respondeu:

- Que você iria se aproximar de pessoas que estavam em cima do muro. O motivo da minha chateação não é esse, porque essa é uma maneira de jogar. Se eu compactuo ou não, você está fazendo o seu jogo. Não cabe a mim julgar, cabe ao público. O que me chateia é que, quando você levanta no ao vivo que eu vou até a pessoa, que me aproximo de um dono da casa no intuito de não tomar voto, você está mentindo.

- Foi a minha perspectiva, que eu vi de fora, se defendeu o nutricionista.

Em seguida cada um deles explicou seu ponto de vista e também se defenderam de acusações. Edlaine, que ouviu toda a conversa, tentou entrar e dar sua opinião, mas Lucas rebateu:

- Você não coloque palavras na minha boca.

Mais tarde, os dois conversaram e Edilaine disse não ter gostado de saber sobre o conteúdo do vídeo, porém o nutricionista disparou:

- Você tomou umas dores que não era pra você ter tomado.

- Quando é levantado que você queria sondar pessoas que estavam em cima do muro, eu levei para mim, explicou ela.

Descontente de ter sido exposto, Lucas desabafou com Fellipe, Lizi e Brenno sobre o fato de Hideo ter contado sobre o vídeo.

- A atitude do Hideo não foi legal. [...] Eu poderia expor as coisas dele e não expus, ele viu lá e expôs. [...] Eu achei desleal.

Fellipe, Bruno e Hideo conversaram no quarto sobre a postura de Hadad durante a Zona de Risco

- A pessoa se sente oprimida, disse Bruno.

- Ele tenta intimidar as pessoas, o olhar dele, o jeito dele, completou Fellipe.

Hadad, que acabou na Zona de Risco após ter recebido o maior número de votos da Mansão, conversava com Vinigram e Fernando sobre a berlinda e Fellipe tentou explicar o motivo de ter votado nele. Sem pensar duas vezes, o conquisteiro o interrompeu e disse:

- Do meu coração mesmo, de brother, eu não quero ouvir. Por favor, de verdade.