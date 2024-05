Nathalia Santos, ex-Esquenta, faz nova cirurgia após ser baleada em assalto

Nathalia Santos, que ficou conhecida quando fez parte do extinto programa Esquenta, da Globo, compartilhou um vídeo em suas redes sociais no qual atualiza seu estado de saúde após ser baleada durante um assalto no Carnaval deste ano, no Rio de Janeiro. Ela estava acompanhada de seu marido em um táxi quando anunciaram o assalto. O tiro atingiu seu quadril e ela precisou ser internada e passar por uma cirurgia.

Agora, ela conta que precisou passar por uma nova cirurgia para corrigir um problema de locomoção. Dessa vez, ela operou o nervo ciático, para recuperar a sensibilidade da perna.

- Passando aqui para dizer para vocês que estou em recuperação da minha segunda cirurgia. Dessa vez foi no nervo ciático, que é o responsável por eu não estar sentindo do joelho para baixo.

Ela também disse que está utilizando um andador para conseguir ficar em pé e andar:

- Mas vocês devem estar se perguntando: Nath, mas você está em pé, que legal. É, estou em pé, apoiada no andador, não porque eu estou sentindo a minha perna, e sim porque estou fazendo uma fisioterapia, que usa técnica chamada PNF. O que estou fazendo hoje é mostrar para vocês que eu estou bem. Tem dias que eu não estou, tem dias em que eu estou. E hoje eu vim aqui contar para vocês que a recuperação dessa segunda cirurgia está caminhando, a gente está progredindo e é isso.