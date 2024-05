Fabiana Justus conta mudança de comportamento das filhas após nascimento do caçula: - Elas sentiram bastante

Fabiana Justus compartilhou nos Stories do Instagram que suas filhas gêmeas desenvolveram ciúmes do irmãozinho, Luigi. Segundo ela, o nascimento dele não foi um problema porque o pequeno só fazia coisas de bebês, mas agora que ele está crescendo e participando das coisas em família, as meninas estão sentindo bastante:

- Quando o Luigi nasceu, as meninas não demonstraram muito ciúmes, porque ele era apenas um bebê que mamava, elas até falavam assim: Mamãe, ele só mama, faz cocô, dorme e arrota, é isso que ele faz?... Então elas não tinham ciúmes porque ele não interagia.

A influenciadora digital também contou que ele já senta na mesa com eles, fala algumas palavras, come, engatinha pela casa, ou seja, participa mesmo da rotina e que isso ajudou a aumentar esse ciúmes. Ela também diz estar tentando achar um equilíbrio e dividir a atenção:

- Agora eu estou nesse desafio de me dividir mesmo e tentar fazê-los interagirem, mas quando elas estão comigo, elas querem que eu fique só com elas: Deixa o Luigi, fica com a gente, e aí elas questionam: Por que você fica mais com o Luigi do que com a gente?.. Aí eu respondo assim: Quando vocês eram pequenininhas eu passava muito tempo com vocês porque vocês não iam para escola... Então eu tento explicar e tudo mais. Mas é impressionante como o ciúmes vem depois, eu achava que vinha desde o nascimento, mas veio agora.

Ela ainda compartilhou uma situação que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 28, quando as gêmeas demonstraram ciúmes:

- Eu fui colocar o Luigi para dormir, porque ele dorme bem mais cedo que as meninas. Aí eu estava lá colocando ele para dormir e sabe quando o bebê acabou de dormir? Fechou o olhinho, estava no começo do sono... Sempre ponho ele para dormir no meu colo e depois coloco no berço. Aí, pá!': Mamãe, mamãe... aí elas entraram e ele acordou. Eu tive que explicar para elas: Filhas se vocês entram no quarto enquanto eu estou pondo ele para dormir, eu demoro mais lá no quarto dele e eu quero vir logo para poder ler com vocês, fazer companhia no jantar...

Fabiana confessou estar adorando a experiência de ter filhos em fases diferentes, pois disse que quando teve as meninas, elas sempre estavam na mesma fase:

- É muito engraçado ter mais filhos de idades diferentes. Eu estou acostumada a tê-las juntas com tudo na mesma fase e agora eu estou tendo essa experiência do terceiro filho, que é como se fosse o segundo, porque elas fizeram tudo junto na mesma fase.

Ela completa falando sobre o câncer que vem lutando desde o final de janeiro deste ano:

- Eu acho que o fato de eu ter ficado no hospital, longas internações e etc, não ajudou obviamente. Eu senti que elas sentiram bastante e aí eu fiquei com essa sensação de querer estar comigo, porque eu fiquei um tempo fora. E aí isso também agrava a situação do ciúmes. Mas eu senti que ao longo do tempo isso está melhorando.

A mãe de três disse também ter cogitado levar as filhas para um psicólogo, mas ela sentiu que as coisas foram melhorando. Ela afirmou:

- Querendo ou não, tudo que aconteceu afeta todo mundo da família, inclusive elas.

Justus compartilha como cada uma lidou com suas emoções e disse que uma lidou melhor que a outra, soltou mais as emoções

- Nem adulto sabe lidar com as emoções direito, imagina uma criança de 5 anos [de idade].

Por fim, a influenciadora disse o que acha da situação:

- Por ficar muito em casa, eu acho que mistura tudo as coisas... O tempo que eu fico com o Luigi, eu não poder sair muito, elas tentando entender toda a situação... Enfim, as dificuldades, né?