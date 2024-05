Maya Massafera faz desabafo sobre momento em que ficou sem enxergar após cirurgia: Chorei muito

Na noite da última terça-feira, dia 28, Maya Massafera usou as redes sociais para esclarecer os boatos de que teria ficado muda após a cirurgia de feminilização vocal que realizou durante o processo de transição de gênero.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora contou que não perdeu a voz, mas ela está fraca e rouca e em breve deve melhorar.

O que vocês mais estão perguntando é sobre a voz. Eu não estou muda, gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca, por isso fico poupando de falar muito. Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que fiz. Calma que logo, logo vou estar falando normal. Meu novo normal, né?

Em seguida, a famosa contou que houve uma complicação no procedimento devido a um erro médico, o que fez com que ficasse com problema nos olhos.

Eu fiz a cirurgia da voz quase dois meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada, agora já posso falar, porém, sai rouca e fraca. Talvez eu tenha que refazer a voz daqui a um mês, vamos ver. Explicando resumidamente, depois explico com calma. Quando eu fiz a cirurgia, por erro médico, deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital.

Maya finalizou dizendo que logo dará mais detalhes sobre tudo o que aconteceu.

Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltaram alguns pontos na garganta. Então, vou saber daqui a uns dias se gostei ou não do resultado. E aí, decido se refaço essa cirurgia ou não. Gente, eu resumi muito, tá? Depois eu vou explicar tudo em detalhes.