Charge - 29 de maio de 2024

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), bateu boca com morador durante prestação de contas do governo na Paróquia São Bento, no bairro Olímpico, na noite de segunda-feira. O tucano não gostou de ser interrompido aos gritos de ‘tchutchuco’, mesmo termo que ele utilizara para definir a vereadora Bruna Biondi (Psol), que lhe rendeu denúncia de violência política de gênero ao MP (Ministério Público).

Enquanto Auricchio discursava sobre o andamento de programas públicos em São Caetano, um dos presentes gritou: “Prefeito tchutchuco”. Auricchio então o chamou de ‘sem educação’. A partir deste momento, começou troca de farpas entre os dois. Em vídeo que circula na internet, é possível ouvir o morador, não identificado, lembrando o prefeito do ataque misógino à Bruna, ocorrido na semana passada. “Sem educação é ser machista com a vereadora”, retrucou.