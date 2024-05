Com casa cheia, Tricolor busca garantir a ponta frente ao Talleres

O São Paulo já tem a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América confirmada, mas entra em campo hoje contra o Talleres, da Argentina, pela sexta e última rodada da fase de grupos, atrás da liderança do Grupo B e de vantagem no mata-mata. A bola rola às 21h30, no MorumBis.

Na vice-liderança, com dez pontos, o Tricolor garante o primeiro lugar em caso de vitória. Com isso, alcançaria os mesmos 13 pontos dos argentinos, mas assumiria o topo da classificação por ficar com um saldo de gols superior.

A missão do São Paulo mostra-se não tão simples, já que o adversário está invicto no torneio continental. O Talleres é também o único clube do grupo que conseguiu bater o Tricolor (2 a 1), ainda na primeira rodada, na Argentina. Mas o Tricolor aposta no apoio de mais de 50 mil torcedores para atingir o objetivo.