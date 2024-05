Depois de Zanetti, Brasil perde outro campeão olímpico para Jogos de Paris

Pouco mais de 24 horas após a revelação de que o ginasta Arthur Zanetti não disputará a Olimpíada de Paris, por causa de lesão no bíceps esquerdo, o Brasil perdeu outro campeão olímpico para os Jogos: Thiago Braz, do salto com vara, por doping.

Suspenso preventivamente desde julho de 2023, quando foi flagrado em exame antidoping na edição de Estocolmo da Diamond League, Braz teve a pena de 16 meses de suspensão anunciada ontem pela Unidade de Integridade do Atletismo. Um duro golpe para o medalha de ouro no Rio-2016 e de bronze em Tóquio-2020.

O atleta testou positivo para ostarina, substância que aumenta a massa muscular. A defesa, porém, alega que os suplementos não tinham ingredientes proibidos.