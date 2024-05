Motoristas enfrentam lentidão na Anchieta sentido São Paulo

Na véspera do feriado de Corpus Christi, as rodovias administradas pela Ecovias apresentam pontos de lentidão e congestionamento devido ao alto fluxo de veículos. Na Anchieta, no sentido capital, há lentidão do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17, causada pelo grande volume. Já na Rodovia dos Imigrantes, no mesmo sentido, o tráfego está lento do km 16 ao km 14.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido litoral, tem congestionamento do km 266 ao km 262, por conta do intenso movimento de veículos comerciais que acessam os pátios reguladores.

Na Interligação Baixada, no sentido litoral, o tráfego está lento do km 1,8 ao km 0, novamente devido ao grande número de veículos. A Ecovias recomenda que os motoristas redobrem a atenção, planejem suas viagens com antecedência e considerem horários alternativos para evitar os períodos de maior congestionamento.

NO FERIADO

A concessionária prevê que entre 200 mil e 307 mil veículos sigam em direção ao litoral entre 29 de maio e 03 de junho, período que abrange o feriado de Corpus Christi. Para atender melhor o usuário, diversas operações especiais de tráfego foram planejadas, com o objetivo de garantir maior fluidez e segurança viária. Todas as medidas contam com o acompanhamento da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e apoio da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo.

ALTERAÇÕES NO TRÁFEGO EM MAIO

No mês de maio, a pista Sul da Via Anchieta passará por bloqueios no trecho de serra, de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h, de 6 a 23 de maio. Serão realizadas obras de revitalização no pavimento. Já na pista Norte, as intervenções serão concentradas nos dias 27 e 28 de maio, com interdição total do trecho de serra, também das 20h às 5h.

Serviços que demandam execução durante o dia serão conduzidos na pista Norte nos dias 11 e 25 de maio, das 9h às 18h. Na pista Sul, a ação está agendada para o dia 18 de maio, no mesmo horário.

Durante os bloqueios da pista Sul, os motoristas que seguem em direção ao litoral deverão utilizar a pista Norte da Anchieta e a pista Sul da Imigrantes para a descida, enquanto a subida será pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes. Quando a pista Norte da Via Anchieta estiver fechada, opções incluem a pista Sul da Via Anchieta ou da Rodovia dos Imigrantes para a descida, com a subida da serra ocorrendo somente pela pista Norte da Imigrantes. É importante ressaltar que a programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas e operacionais.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.