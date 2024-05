Cida Maia pede vista e as contas de Atila serão votadas em junho

A Câmara de Mauá adiou por três sessões a votação das contas referentes ao último ano do mandato do ex-prefeito e atual deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil). A análise estava prevista para acontecer ontem, mas a vereadora Cida Maia (PT) pediu vista por três sessões. A matéria deve voltar ao plenário na segunda semana de junho.

“Assumi a Comissão de Finanças recentemente. Esse processo entrou na ordem do dia, mas tem mais de 20 volumes. Eu não consegui analisar amplamente e, por isso, solicitei o adiamento”, explicou a parlamentar. Junior Getulio (PT), presidente da Câmara, avaliou o pedido de adiamento como “legítimo”.

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) rejeitou, em 28 de maio, a contabilidade da Prefeitura de Mauá referente ao exercício de 2021, sob gestão de Atila. Entre as inúmeras irregularidades encontradas na gestão, conforme diz o parecer da Corte, estão o déficit orçamentário, pagamento insuficiente de precatórios judiciais, repasse excessivo à Câmara, superação do limite da despesa do pessoal e não aplicação dos mínimos constitucionais da educação e saúde, entre outros.

O Tribunal de Contas já havia rejeitado a contabilidade do mandato de Atila referente aos anos de 2017, 2018 e 2019. Nas três ocasiões, a Câmara acatou a opinião da Corte. Conforme a Constituição Federal, cabe ao Legislativo a palavra final a respeito das contas da Prefeitura, Pela legislação eleitora, Atila pode ser enquadrado como ficha suja e ter problemas para se candidatar a prefeito de Mauá.

Segundo o vereador Sargento Simões (PL), Atila “não tem voto na Câmara, o que pode atrapalhar muito a sua pré-candidatura, que já tem problemas por ele ter sido preso duas vezes pela questão do roubo da merenda”. Leonardo Alves (PSDB), que já esteve à frente da Comissão de Finanças, disse que “a Câmara quase sempre segue o parecer do TCE”.

Atila não respondeu ao posicionamento solicitado pelo Diário. No mesmo dia, a Câmara aprovou a contabilidade de 2021 do atual prefeito, Marcelo Oliveira (PT), mantendo o parecer do TCE.