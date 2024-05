Acordo PT-PSB não está sepultado em Sto.André

Engana-se quem pensa que o lançamento das pré-candidaturas de PT e PSB à Prefeitura de Santo André, cada qual com seus cabeças de chapa, sepultou os esforços da cúpula petista em Brasília em unir as duas legendas ainda no primeiro turno. Muito pelo contrário. Políticos graúdos ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao vice Geraldo Alckmin (PSB) entendem que não há chances de enfrentar a máquina pública capitaneada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), que vai lançar o tucano Gilvan Júnior à sucessão, se as duas agremiações andarem em raias individuais. A disposição para a união de forças é tanta que até se considera a hipótese de a Professora Bete Siraque (PT) aceitar a vaga de vice numa eventual composição encabeçada pelo vereador Eduardo Leite (PSB). A ver.

BASTIDORES

Mea culpa

Secretário de Cultura de São Caetano, Erike Busoni (foto) reconheceu o fiasco de público na 13ª Entoada Nordestina, realizada no Espaço Verde Chico Mendes no fim de semana. Por falta de clientes, comerciantes que pagaram R$ 2.800 pelo direito de montar estandes reclamaram de prejuízo. Para tentar reparar as perdas, a administração convidou-os a voltar ao local, sábado e domingo, para o Esquenta São João. Nas palavras de Busoni ao canal ABC em Off, para “colaborar para alguns que não tiveram as vendas que esperavam ter”.

Matemática

Ao anunciar a Entoada Nordestina, em 24 de abril, a Prefeitura de São Caetano divulgou que a meta era “superar a marca de 100 mil visitantes nos três dias de evento”. O ingresso seria trocado pela doação de “1kg de alimento não perecível por pessoa”. Na segunda-feira, a administração jurou que o evento atraiu “um público de mais de 50 mil”, porém, arrecadou somente “quatro toneladas de alimentos” às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, ou seja, 4.000 quilos.

Reaproximação

Ex-vereador e pré-candidato a prefeito de São Caetano, Fabio Palacio (Podemos) prestigiou ontem a visita ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a São Bernardo e, a quem lhe perguntasse, fazia questão de destacar o prestígio do anfitrião, Orlando Morando (PSDB). A presença do são-caetanense no evento foi interpretada pelos observadores mais atentos da cena política regional como um aceno ao tucano, seu padrinho político, de quem havia se afastado.

Parceria

Durante seu discurso, Tarcísio de Freitas lembrou do deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato a prefeito de São Bernardo. “Está lá em Brasília cuidando de um assunto de interesse de São Paulo, que é um projeto de lei da securitização de dívidas. Isso é fundamental, faz parte do nosso plano econômico, da nossa estratégia financeira e está em boas mãos. Tem alguém trabalhando por nós lá em Brasília.”

Fora de jogo

São Bernardo não deverá participar da 66ª edição dos Jogos Regionais. Segundo apurou a coluna, por decisão do prefeito Orlando Morando, pela primeira vez na história o município ficará fora da disputa, que vai ocorrer em São Caetano de 3 a 13 de julho. Com isso, a delegação são-bernardense estará automaticamente fora dos Abertos, em novembro, e, consequentemente, suspensa da competição em 2025.

Agenda

Programada para hoje à noite, na Câmara, foi cancelada a cerimônia de entrega do título de Cidadão Andreense ao secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite. A solenidade será remarcada para julho. Ou agosto.